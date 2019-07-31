Международный банк реконструкции и развития выделит Узбекистану $100 млн на развитие средних городов

CA-NEWS (UZ) - Международный банк реконструкции и развития выделит $100 млн на реализацию рамочного проекта «Комплексное развитие средних городов» в Узбекистане.

Срок погашения займа – 30 лет, включая 5-летний льготный период. Вклад государства в проект составляет $24,12 млн в виде налоговых и таможенных льгот, а также покрытия расходов по переселению, сообщила "Норма".

Пироект будет реализовываться в городах – Янгиюль (Ташкентская область), Каган (Бухарская область) и Чартак (Наманганская область).

На период реализации проекта от таможенных платежей освобождаются ввозимые товары и транспортные средства, оборудование, технологии и материалы. Юридические лица-нерезиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, а

физические лица-нерезиденты – от уплаты налога на доходы физических лиц.