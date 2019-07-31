“АрМИ-2019”-Узбекистан: команды начали подготовку к соревнованиям

CA-NEWS (UZ) - 10 команд военнослужащих, прибывших для участия на конкурсе “Военно-медицинская эстафета”, которая стартует 4 августа, начали тренироваться к предстоящим событиям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

На отдельно возведенных участках местности военнослужащие мужских и женских команд готовятся к стрельбе из автомата АК-74 и пистолета ПМ, вождению бронетранспортера “ТАЙФУН-К” сквозь препятствия, комплексным занятиям военных медиков (преодоление полосы препятствий и личное мастерство), а также по вождению специальной техники.

Военнослужащие нескольких государств развивают устойчивость к жарким климатическим условиям Узбекистана.

«Мы еще раз убедились гостеприимству и открытости узбекского народа. За это хочу выразить благодарность от имени всех участников команды Азербайджана. Настроение у всех отличное… На данном этапе подготовки выполняем стрельбы из стрелкового оружия. Опытному стрелку не тяжело поразить мишени на дальности 50 и 100 метров», – говорит старший лейтенант медицинской службы армии Азербайджана Гунтекин Мамедзода.

Напомним, что в Узбекистане в этом году впервые пройдет конкурс “Военно-медицинская эстафета” в рамках “АрМИ-2019”, где примут участие 11 государств: Армения, Ангола, Азербайджан, Беларусь, Россия, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Таджикистан, Узбекистан и Венесуэла (в качестве наблюдателя).

Соревнования пройдут с 4 по 17 августа на горном полигоне “”Фориш”, расположенный в Джизакской области.