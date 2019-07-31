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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Республики Беларуси Александра Лукашенко 31 июля отбыл в Минск с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На переговорах высшего уровня планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Визит пройдёт 31 июля -1 августа. Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.

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