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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сменился хоким Риштанского района, где идёт массовый снос домов

CA-NEWS (UZ) -  Новым хокимом Риштанского района, где идёт массовый снос домов и вырубка деревьев, назначен Суфхонжон Солиев, возглавлявший Ферганское областное управление автомобильных дорог. Прежний хоким Таваккалжон Раҳимов покинул пост по собственному желанию.

Об этом сообщает Узбекское национальное информационное агентство.

Таваккалжон Рахимов, который был назначен главой Риштана в феврале 2018 года, стал мишенью многочисленной критики узбекистанцев из-за массовых сносов в районе. Принудительная привлечение тысяч людей к работам по благоустройству в Риштане вызвало на днях осуждение со стороны Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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