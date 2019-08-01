В госмагазинах Ашхабада продают заплесневелую муку

CA-NEWS (TM) - Жители Ашхабада жалуются на качество муки, отпускаемой населению в государственных магазинах. Об этом сообщают корреспонденты и источники Радио Азатлык в Ашхабаде.

«Сосед купил в государственном магазине муку в 50 килограммовом мешке. Когда они открыли мешок, мука была заплесневелая с неприятным запахом и вся была в комочках, как куски глины. Они понесли обратно в магазин, но там продавцы не приняли обратно», - сообщил корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

В Туркменистане в государственных магазинах мука продаётся значительно дешевле, чем в частных торговых точках. 50 килограммовый мешок можно приобрести по установленной государством цене в 50 манатов. (офиц.курс маната к доллару 3,5:1).

​По его словам, когда людям необходимо купить больше муки, чем паёк, отпускаемый в государственном магазине, они договариваются и покупают мешок муки по 120 манатов из-под прилавка. Он также отмечает, что жители особенно недовольны качеством местной муки. «На витринах выставлены белая, качественная мука. Но когда ты покупаешь и приносишь домой, то в мешке оказывается серая и пахучая мука», - добавил корреспондент.

Как рассказывает корреспондент, не сумевший вернуть обратно испорченную муку мужчина решил отправить весь мешок в село к родственникам, чтобы те использовали в качестве корма для скота. По его словам, в последнее время ашхабадцы чаще стали сталкиваться с такой ситуацией.

Как удалось узнать корреспонденту, низкокачественная мука, продаваемая в столичных государственных магазинах, производится в мукомольном комбинате Ашхабада, принадлежащем госкомпании «Туркменгаллаонумлери». Представители данного предприятия также никак не комментируют недовольство жителей по поводу низкого качества их продукции.