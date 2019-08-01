Молодые таланты из стран Центральной Азии успешно выступили на Балканах

CA-NEWS (UZ) - Молодежный хор ТЮРКСОЙ с успехом завершил выступления по Европе и Балканским странам, сообщила пресс-служба Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Молодые таланты Узбекистана Фарогат Абдусаламова, Мадина Наджапова, Серик Бердиев и сардор Акрамов достойна представили свою страну и продемонстрировали музыкальную культуру и традиционные песни Узбекского народа. В испольнении хора Балканские любители музыки услышали известные произведении "Кыппылдама" и "Йор-Йор".

Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Татарстана (РФ), провел 10-дневное турне по городам Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Молодежному камерному хору ТЮРКСОЙ, сформировавшему свой репертуар в этом году в основном из шедевров хоровых песен и произведений современных композиторов тюркских стран из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Татарстана (РФ), с благодарностью и восхищением рукоплескали любители музыки Пловдива, Нови Пазара, Будвы, Цетинье, Дубровника и Трогира.

Выступления были организованы при поддержке Института имени Юнуса Эмре (Турция) и представителей дипмиссий стран-членов ТЮРКСОЙ, расположенных на Балканах.

Балканские любители искусства имели возможность впервые услышать песни тюркских народов: «Не бахырсан» (Азербайджан), «Караторгай» (Казахстан), «Суйгойнум чыкса болбойбу» (Кыргызстан), «Бен гидерим Батума» (Турция), «Бибиджан» (Туркменистан), «Кылпыллама» (Узбекистан) и «Карасувнун дорт кошесы» (Татарстан, РФ).

Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ был создан в 2015 году по инициативе Генерального секретаря Организации, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Дюсена Касеинова с целью ознакомления широкой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусством тюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.

После турне по Балканским странам, Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ будет выступать во Всемирной Хоровой Выставке IFCM -2019 - Португалии.