Халтмагийн Баттулга встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне (фото, видео)

CA-NEWS (MNG) - В Вашингтоне 31 июля состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Монголии Халтмагийна Баттулги. Главной темой переговоров стала торговля, вопросы безопасности и обороны.

"Монголы — они отличные бойцы. Вы знаете, они великие бойцы, великие борцы, великие чемпионы. Верно? И у нас был великий чемпион по борьбе сумо, года два назад (Трамп имеет в виду Асашёро, сумоиста Йокудзана - ред.). И он из Монголии. Мне сказали, что в Японии, на самом деле, было четыре великих сумоиста из Монголии", - сказал Трамп до начала беседы с Баттулгой.

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Баттулга, находящийся с госвизитом в США, подарил лошадь 13-летнему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Лошадь, которую власти Монголии подарили сыну Трампа, назвали "Победой" (Victory).

После встречи президентов тет-а-тет правительства страны опубликовали совместное заявление "Декларация о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Монголией".

Полный текст декларации:

Признавая, что основные принципы, изложенные в Декларации принципов более тесного сотрудничества 2007 года и поддержанные совместными заявлениями Монголии и Соединенных Штатов Америки в 2004, 2005, 2011 и 2018 годах, обеспечили прочную основу для развития двусторонних отношений;

Признавая, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Монголией укрепляются и сближаются на основе общих стратегических интересов, общих демократических ценностей, благого управления, принципов суверенитета и уважения прав человека;

Признавая Совместное заявление и Дорожную карту расширения экономического партнерства между Монголией и Соединенными Штатами Америки, подписанные в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 сентября 2018 года;

Желая увеличить экономические возможности, создать новые рабочие места и сократить бедность посредством экономического роста, инвестиций и свободной, справедливой и взаимной торговли;

Признавая, что Соединенные Штаты Америки и Монголия заинтересованы в более тесном сотрудничестве в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе;

Руководствуясь совместным намерением продолжать расширять и развивать отношения во всех областях сотрудничества, включая политические, экономические, культурные, образовательные, гуманитарные и межличностные связи, с тем чтобы решать возникающие проблемы и максимально использовать новые возможности;

Утверждая, что Соединенные Штаты Америки и Монголия разделяют принцип уважения национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности;

Правительства Соединенных Штатов Америки и Монголии настоящим заявляют, что их отношения являются стратегическим партнерством, и далее отмечают свое общее желание:

1. Активизировать сотрудничество в качестве сильных демократий, основанных на верховенстве закона, путем защиты и продвижения демократических ценностей и прав человека, в том числе свободы религии или убеждений, выражения мнений, в том числе свободы интернета и средств массовой информации, собраний и ассоциаций; антикоррупционная и фискальная прозрачность; развитие молодежи и новых лидеров;

1. Сотрудничать в содействии национальной безопасности и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе, с тем чтобы все страны, находящиеся под своим суверенитетом, могли добиться экономического роста в соответствии с международным правом и принципами честной конкуренции;

1. Углублять связи в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности посредством сотрудничества в области двусторонних и многосторонних усилий в области безопасности, судебной и правоохранительной деятельности в регионе и укрепления сотрудничества в многосторонних мероприятиях, таких как поддержание мира, гуманитарная помощь, а также операции по обеспечению готовности к бедствиям и оказанию помощи;

1. Расширять торговые и инвестиционные отношения на справедливой и взаимной основе, поддерживать экономический рост под руководством частного сектора, полностью выполнять Соглашение о прозрачности между США и Монголией, поощрять предпринимательство женщин и продолжать изучать поддержку инфраструктуры в рамках новой Корпорации финансирования развития с новым инструменты, предоставляемые в соответствии с Законом о Лучшее использование инвестиций, ведущих к развитию;

1.Укреплять безопасность границ, предотвращать незаконные перевозки и контрабанду, расширять сотрудничество в области безопасности и контроля гражданской авиации и эффективно содействовать законным поездкам между Монголией и Соединенными Штатами;

1. Расширить сотрудничество в противодействии транснациональным угрозам, таким как терроризм, торговля людьми, наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки, транснациональная организованная преступность, пандемии и другие возникающие нетрадиционные угрозы безопасности;

1. Продолжать развивать среду, в которой могут процветать гражданское общество, социальные сети и свободные и независимые СМИ;

1. Поддерживать официальные диалоги на высоком уровне, поощрять двусторонние обмены на всех уровнях государственного управления и дальнейшее развитие обменов между людьми для углубления взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес и обеспокоенность.