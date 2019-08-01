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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с 2020 года планируют объединить налоги на имущество и землю

CA-NEWS (KZ) -  Отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов и объединить налоги на имущество и землю с физических лиц в единый налог предлагают в Казахстане в рамках разрабатываемого Миннацэкономики законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной экономики РК.

Как сообщают авторы, основной целью нововведения является упрощение уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами.

Законотворцы предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налогообложения – объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции и это создает неудобство налогоплательщикам.

А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов.

В настоящее время документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внесение в Парламент планируется осенью текущего года.

Текст документа размещен на официальном сайте Министерства и на открытом портале нормативных правовых актов.

Запланированный срок введения в действие норм – с 2020 года.

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