Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Минск

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 31 июля прибыл в Минск с официальным визитом.

В национальном аэропорту "Минск" главу государства встретили Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, министр иностранных дел страны Владимир Макей и другие официальные лица, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, на переговорах высшего уровня планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Визит пройдёт 31 июля -1 августа. Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.

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