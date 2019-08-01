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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан приобрел 15 новых БЕЛАЗов у Беларуси

CA-NEWS (UZ) -  АО «Узбекуголь» приобрёл 15 единиц большегрузной техники марки «БЕЛАЗ-75131», сообщила пресс-служба компании.

Специальную карьерную технику планируется использовать на шахтах в Ангренском месторождении. Для сборки габаритной техники были созданы 2 рабочие группы из числа белорусских и отечественных специалистов.

«БЕЛАЗ-75131» оснащен новейшим двигателем Cummins CTA50-C, способным выдержать нагрузку в 130-136 тонн. Эта тяжёлая грузовая техника оснащена четырьмя видеокамерами, которые одновременно передают изображение округи водителю, что гарантирует обзор и контроль в передвижении.

До сегодняшнего дня в ведениие АО “Узбекуголь” находилась техника производства ОАО «БЕЛАЗ» с грузоподъемностью 30, 45 и 110 тонн. Теперь же, новая техника имеет грузоподъёмность в 136 тонн.

Согласно договору, заключенному с ОАО «БЕЛАЗ», планируется ввоз еще 8 таких крупных грузовых автомобилей.

Карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» производят на заводе в Жодино, в 60 км от Минска. «БЕЛАЗ» с 80%-ной загрузкой должен работать безостановочно в течение 100 машино-часов.

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