Сына владельца рынка «Султони Кабир» приговорили к 8,5 годам тюремного заключения за ДТП с двумя жертвами

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони в Душанбе приговорил 19-летнего Кабира Кабирова, сына владельца рынка «Султони Кабир» Авазхона Кабирова, к 8,5 годам лишения свободы. Его признали его виновным в смертельном ДТП в центре столицы Таджикистана, которое ночью 23 марта привело к смерти двух 18-летних парней, передает «Ахбор».

23 марта автомашина марки «Лексус 450» Кабира Кабирова во время возвращения со свадьбы его однокласнницы ударилась в железный столб у Почтамта. В результате погибли 18-летние Некзод Сахобиддинзода и Саидджаъфар Саидов, зять дочери генерала Саймумина Ятимова, главы ГКНБ Таджикистана.

Водитель машины Кабир Кабиров и Саидвали Убайдуллоев, племянник спикера верхней палаты таджикского парламента Махмадсаида Убайдуллоева, получили травмы. Кабира Кабирова арестовали на следующий день после ДТП.

31 июля «Радио Озоди» со ссылкой на источник в суде столичного района Исмоили Сомони сообщило, что решением суда Кабир Кабиров, 2000 г.р., приговорен к 8,5 годам лишения свободы. По словам источника, решение суда было принято на днях, и у близких Кабирова есть время, чтобы подать апелляцию в вышестоящие судебные инстанции.

Уголовное дело в отношении Кабира Кабирова расследовалось УМВД и прокуратурой города Душанбе. Оно было отправлено в суд в начале июля.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье УК РТ составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как пишет «Ахбор», ночью 23 марта пятеро 18-летних друзей возвращались домой после свадьбы одноклассницы. Молодые люди решили погоняться на машинах по центральной улице Душанбе. В гонке побеждал Кабир Кабиров, но вдруг он не смог справиться с управлением и врезался сперва в бетонную ограду, а потом в железный столб светофора, сообщает Eurasianet.

Как говорится в официальном сообщении, ночью, 23 марта, примерно в 22:06, водитель автомашины марки «Лексус-450», Кабиров Кабир Авазхонович, 02.11.2000 г.р., студент первого курса факультета международных отношений Таджикского национального университета, во время движения по проспекту Рудаки со стороны улицы Шотемура в сторону улицы Бухары не смог справиться с управлением автомашины и врезался сначала в бетонную ограду на обочине дороги, а потом и в железный столб на правой стороне дороги.

Сайт «Ахбор» ранее опубликовал видео момента ДТП, записанное камерами программы «Безопасный город».

В результате ДТП пассажиры данной автомашины Саидов Саидджаъфар, 2000 г.р., и Сахобиддинзода Некзод, 2000 г.р., скончались. Сам водитель Кабиров Кабир Авазхонович и другой пассажир, Убайдуллоев Саидвали Умаралиевич, 2000 г.р., получили физические травмы и были госпитализированы.

Саидвали Убайдуллоев – сын младшего брата Махмадсаида Убайдуллоева, председателя Маджлиси милли, верхней палаты парламента Таджикистана.

Саидджаъфар Саидов, зять дочери генерала и главы ГКНБ РТ Саймумина Ятимова, женился на его внучке всего за два месяца до своей гибели, в январе 2019 года.

По словам очевидцев, пятого пассажира «Лексуса» прибывшие милиционеры быстро узнали и увезли с места происшествия. Как утверждают собеседники «Ахбор», он был сыном одного из очень влиятельных людей, который близок к президенту Таджикистана.

Источник сайта «Ахбор» в правоохранительных органах города Душанбе 27 марта сообщил, что Кабиров решением суда был взят под стражу на два месяца, до завершения следствия по его уголовному делу.

Кабиров получил физические травмы в результате аварии. По словам источника издания, лечение он будет продолжать в больнице СИЗО.

Кабир Кабиров был задержан уже вечером 24 марта. Он провел сутки в ИВC, а затем, 25 марта, после решения суда, который выбрал для него меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, он был переведен в СИЗО, как говорит источник «Ахбор».