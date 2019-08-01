Мирзиёев посетил государственную резиденцию Лукашенко «Заславль» (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил 31 июля государственную резиденцию "Заславль", сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра. Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста.

Президенты также пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.