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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев посетил государственную резиденцию Лукашенко «Заславль» (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) -  По приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил 31 июля государственную резиденцию "Заславль", сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра. Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста.

Президенты также пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

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