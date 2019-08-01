Новый генеральный директор ФАО вступил в должность

CA-NEWS (UZ) - Представитель Китая Цюй Донъюй вступил в должность генерального директора ФАО 1 августа 2019 года. Срок его полномочий продлится до 31 июля 2023 года.

Предыдущий глава организации Грациану да Силва подчеркнул роль ФАО, особенно на местах, в улучшении «условий жизни уязвимых людей» посредством предоставления технического потенциала, особенно развивающимся странам, а также отметил нормотворческую деятельность, которую проводит учреждение, членами которого являются 194 государства.

«У меня нет сомнений в том, что д-р Цюй может много предложить ФАО с точки зрения знаний и собственного», - сказал он.

Цюй Дунъюй поблагодарил Грациану да Силву за «процесс плавного перехода», который он назвал «новой культурой ФАО». Он также выразил «глубокое уважение» работе Грациану да Силвы в ФАО.

Цюй Дунъюй сказал: «Я намерен работать в ФАО, которая применяет современную науку и технологии и внедряет инновационные подходы».

«Моя цель состоит в том, чтобы сделать организацию более динамичной, прозрачной и инклюзивной в течение следующих четырех лет», - добавил он.

Цюй Дунъюй также подчеркнул необходимость построения диалога, укрепления доверия, повышения эффективности и сосредоточения внимания на отчетности.

Цюй Дунъюй был избран Генеральным директором учреждения ООН 23 июня 2019 года. Он станет девятым по счету Генеральным директором ФАО с момента основания Организации 16 октября 1945 года.