В Таджикистане к визиту президента разобрали построенную дачу и перенесли на новое место встречи

Фото: Ахбор

CA-NEWS (TJ) - В 2016 году, когда президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с рабочим визитом Горно-Матчинский район на севере страны, местные власти построили для него дачу в селе Валгунд. По словам жителей села, для визита президента в августе 2019 года местные власти из-за «скудного бюджета» решили не строить новую дачу, а просто разобрали уже построенную в Валгунде и переместили её в Рог, где будут встречать президента, передает «Ахбор».

Жители Горно-Матчинского района прислали в редакцию сайта «Ахбор» фотографии дачи, которую недавно демонтировали в селе Валгунд и перенесли на новое место встречи президента Таджикистана, в село Рог.

Как пишет издание, на одной из фотографий видно, что от целой дачи в селе Валгунд ничего не осталось. Жители удивляются отсутствию средств на постройку дачи у администраций Горно-Матчинского района или Согдийской области.

Рабочие поездки президента Эмомали Рахмон по городам и районам республики в последнее время вызывают многочисленные споры.

Из-за недостаточности средств в бюджетах местных органов власти, они накануне поездок президента просят местных предпринимателей финансировать «обеспечение расходов приезда Джаноби Оли на должном уровне». Расходы на рабочие поездки президента, по подсчетам, каждый год составляют десятки миллионов долларов.

Критики считают, что было бы намного целесообразнее вместо рабочих поездок такие суммы потратить на более важные нужды, например, на развитие инфраструктуры городов и районов, и ставят под сомнение эффективность поездок Эмомали Рахмона.

Но некоторые люди считают, что такие поездки заставляют местные органы власти предпринять меры для облагораживания внешнего вида посещаемых областей. По мнению сторонников президента, рабочие поездки важны и для того, чтобы Эмомали Рахмон узнал о проблемах, существующих на местах.

Так, 22 июля президент Эмомали Рахмон сменил председателей 11 городов и районов. Пресс-служба президента тогда сообщила, что они была смещены из-за ряда серьёзных недостатков в работе.

Но в тот же день пятеро из уволенных сразу получили новые высокие должности. Таким образом, новым председателем Шаартузского района назначили Джаббори Гаффор, который в тот день был смещен с поста председателя Кушониёнского района, пишет «Ахбор».

Между тем, группа жителей Шаартузского района написала изданию, что в отношении бывшего главы этого района Рамазона Оймахмадзода центральные власти ошиблись. По словам жителей Шаартуза, Оймахмадзода в течение короткого времени многое сделал для развития района, например, преобразил и благоустроил центр города.