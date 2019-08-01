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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

CA-NEWS (KZ) -  Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в столицу Казахстана. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он.

Там пройдет встреча высокого уровня в «астанинском формате».

Участие примут делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции,— правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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