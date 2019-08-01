В Азербайджане зафиксировали 2 случая заражения сибирской язвой, 1 из пациентов скончался

CA-NEWS (CA) - В Сабирабадском районе Азербайджана зафиксировали два случая заражения сибирской язвой. Один из больных скончался, второй продолжает лечение, сообщает Media.Az со ссылкой на Минздрав страны.

«Два человека обратились в Центральную районную больницу Сабирабадского района с высокой температурой. Они долгое время не прибегали к помощи врачей, считая, что это обычная простуда», – рассказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

По его словам, их принял руководитель инфекционного отделения больницы Фазиль Алиев, который заподозрил у больных сибирскую язву. После этого врачи отправили образцы анализов в противочумную станцию Имишлинского регионального Центра, где предположения Алиева подтвердились. Зараженных сибирской язвой поместили в Бакинский клинический медицинский центр.

П. Абубекиров отметил, что 29 июля один из пациентов, 60-летний мужчина, скончался. Второй продолжает лечение.

Издание отмечает, что сибирская язва – смертельное заболевание животных. Она передается людям, контактирующим с зараженными животными. Инфицирование человека происходит, как правило, через кожу.

Сегодня эпидемия данного заболевания возможна только среди животных. Люди же могут заболеть после контакта с зараженным мясом. Поэтому мясники и фермеры должны быть более осмотрительными, чтобы инфицированное мясо не попало на прилавки магазинов.

Глава пресс-служба Минздрава отметил, что это первая смерть после заражения сибирской язвой в Азербайджане за последние годы.

«В 2014 году было зафиксировано 10 случаев заражения сибирской язвой, в 2015 году – девять, в 2016 году – 10, 2017 году – шесть, 2018 – девять и 2019 году – семь», – сказал Парвиз Абубекиров.