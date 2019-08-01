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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане намерены «взять рэп под контроль»
узбекский рэппер
узбекский рэппер

CA-NEWS (UZ) -  Директор "Узбекконцерта" Одил Абдукахоров в интервью местным журналистам заявил, что позаботится о дальнейшем развитии рэпа в стране, передает centralasian.org.

"Чем больше мы запрещали рэп, тем популярнее он становился. Запретное всегда становится интересным. Рэперы начали ругаться матом в текстах и вести себя неподобающим образом из-за того, что в свое время мы не обратили на них внимание и не воспитали их, – заявил он. – Мы сейчас хотим сотрудничать с рэперами. Можно сказать, что мы взяли рэп под контроль. Теперь наша цель – донести до рэперов тот факт, что они должны петь о национальных традициях и нашей культуре".

В феврале директор "Узбекконцерта" призывал местных певцов воздержаться от исполнения хвалебных песен, посвященных главе государства. С июля 2017 года узбекским артистам запрещено исполнять в эфире, на публике или размещать видеоклипы в социальных сетях песни, не одобренные "Узбекконцертом". Без гослицензии нельзя также давать концерты, выступать на ТВ и радио. Власти считают, что эти меры направлены на повышение качества узбекского шоу-бизнеса.

В ноябре 2018 года "Узбекконцерт" запретил певице Шахло Ахмедовой осуществлять концертную деятельность. "Видеоклип певицы Ш. Ахмедовой на песню "Летние дожди", в котором слишком откровенно показаны отношения между парнем и девушкой, не соответствующие национальному менталитету, общенародным ценностям и восточной морали, снят абсолютно вульгарно и показан широкой общественности", – заявили в "Узбекконцерте".

В июне 2017 года узбекские власти официально запретили местным певцам исполнять римейки иностранных песен, то есть перепевать русские, арабские, турецкие и иранские песни на узбекском языке.

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