Гражданам Туркменистана запретили выезд на Северный Кипр

CA-NEWS (TM) - С середины июля введен запрет на выезд граждан Туркменистана в Турецкую республику Северного Кипра, передают «Хроники Туркменистана».

По данным сотрудника Государственной Миграционной службы, 15 июля в ведомстве состоялось заседание руководящего состава, в ходе которого было заявлено о введении временного запрета на поездки туркменских граждан в Северную (турецкую) часть Кипра.

Как сообщается, решение связано с тем, что Туркменистан и Турецкая республика Северного Кипра не согласовали вопрос о старых и новых туркменских паспортах. Старые туркменские паспорта считались бессрочными, но в них было необходимо вклеивать фотографии в 16, 25 и 45 лет. В 2008 году Туркменистан ввел в оборот новые биометрические паспорта. Однако в Северном Кипре старые паспорта считают действующими.

В то же время с прошлого года у въезжающих на Кипр туркменских граждан стали требовать рабочую визу либо направление на учебу. Туркменистан и Турецкая республика Северного Кипра не имеют дипломатических отношений.

На следующий день после введения запрета, в аэропорту Ашхабада с рейса в Стамбул были сняты 12 человек, имеющих вид на жительство и рабочие визы Турецкой республики Северного Кипра. Прямого рейса из Ашхабада в Никосию (столицу Республики Кипр и Турецкой республики Северного Кипра) нет, поэтому люди летают через Стамбул.

Как рассказали проживающие на Кипре жители Туркменистана, там их тысячи и часть из них многие годы находится там нелегально. Вернуться на родину в нынешних условиях для этих людей означает потерять работу и стать невыездным. Особенно теперь, когда даже те, у кого есть новые паспорта и официальные разрешения на работу и проживания в северной части Кипра, не могут въехать туда из-за решения туркменской стороны.