Туркменистан может присоединиться к антитеррористической парламентской Конференции

CA-NEWS (TM) - Ожидается присоединение Туркменистана к Конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, заседание которой пройдет Стамбуле в октябре этого года. Об этом сообщает издание парламента России — «Парламентская газета».

Как сообщил в интервью изданию председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Конференция по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия сейчас объединяет шесть стран — Афганистан, Китай, Иран, Пакистан, Россию и Турцию, и формат имеет все предпосылки для расширения.

«Мы ожидаем, что к работе следующей Конференции, которая пройдет в октябре в Стамбуле, присоединятся Туркменистан, Ирак, Ливан, Таджикистан, Узбекистан, и возможно, Катар», — сказал Слуцкий.

По его словам, на государства, входящие в Конференцию по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, будет опираться система безопасности большой Евразии. Глава думского комитета подчеркнул, что этим государствам предстоит нести основную нагрузку по решению задачи столетия — искоренения наркотрафика в Афганистане.

Туркменистан, обладающий нейтральным статусом и являющийся соседом Афганистана, может сыграть ключевую роль «в решении задачи столетия». Ашхабад неоднократно подчеркивал на международных площадках, что мало запретить выращивание опийного мака в Афганистане, нужно дать людям, вовлеченным в этот процесс, альтернативный, достойный способ заработка средств на жизнь.

По мнению туркменской стороны, необходимо интегрировать афганскую экономику в мировую, путем реализации на афганской территории крупных инфраструктурных проектов. По инициативе Ашхабада, в настоящее время осуществляется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, а также прокладка ЛЭП и линии оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сообщает "Ориент".