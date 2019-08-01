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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмомали Рахмону

CA-NEWS (KZ) -  31 июля во Дворце нации в Душанбе посол Казахстана Аскар Тажибаев вручил верительные грамоты президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе церемонии вручения Э. Рахмон отметил высокий уровень казахстанско-таджикских отношений и выразил готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных связей между двумя странами.

Глава Таджикистана передал приветствия Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал послу успехов на новой должности.

В свою очередь, А. Тажибаев заверил главу Таджикистана в готовности посольства к «укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами».

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