Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмомали Рахмону

CA-NEWS (KZ) - 31 июля во Дворце нации в Душанбе посол Казахстана Аскар Тажибаев вручил верительные грамоты президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе церемонии вручения Э. Рахмон отметил высокий уровень казахстанско-таджикских отношений и выразил готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных связей между двумя странами.

Глава Таджикистана передал приветствия Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал послу успехов на новой должности.

В свою очередь, А. Тажибаев заверил главу Таджикистана в готовности посольства к «укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами».