ЕС и ФАО запустили в Турсунзаде автоматическую агрометеорологическую станцию

CA-NEWS (TJ) - Автоматическая агрометеорологическая станция пилотной агрометеорологической сети была запущена накануне в городе Турсунзаде при поддержке Европейского союза (ЕС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и в тесном сотрудничестве с Агентством по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды.

Как сообщает представительство ЕС в Таджикистане, пилотная агрометеорологическая сеть намерена внедрить новые подходы к сбору и анализу метеорологических данных для раннего предупреждения фермеров о климате, болезнях растений и прогнозировании урожайности, передает Avesta.

Пилотная сеть состоит из трех автоматических агрометеорологических станций, которые ,будут установлены в трех разных регионах с определенным типом культур – виноградники в районе Турсунзаде, абрикосы в районе Канибадам Согдийской области и хлопок в районе Джалолиддин Балхи Хатлонской области.

Важно отметить, что запуск агрометеорологических станций в районах Джалолиддина Балхи и Канибадама, как ожидается, состоится 2 и 4 августа 2019 года.

Применение агрометеорологии в сельском хозяйстве имеет важное значение, поскольку каждый аспект сельскохозяйственной деятельности зависит от погоды. Благодаря тщательному планированию и исследованиям агрометеорология помогает фермерам удовлетворить мировой спрос на продукты питания и другую сельскохозяйственную продукцию.

Непредсказуемые погодные условия, вызванные изменением климата и другими метеорологическими явлениями, увеличили потребность в точных данных о погоде.

«Делегация Европейского союза тесно сотрудничает с ФАО и национальными партнерами для создания эффективной и устойчивой пилотной агрометеорологической системы в Таджикистане. После установки эта система призвана усилить сельскохозяйственное производство в Таджикистане, предоставляя упреждающие меры, которые будут препятствовать влиянию погодных условий, особенно засухи, на сельскохозяйственный сектор», – подчеркнула посол ЕС в Таджикистане Мэрилин Джозефсон.

«Я надеюсь, что этот опыт будет реализоваться в других регионах Таджикистана в ближайшем будущем, чтобы расширить спектр агрометеорологических наблюдений и возможности сельскохозяйственного сектора», – продолжила Джозефсон.

Более того, лица, принимающие решения в области сельского хозяйства, также могут извлечь выгоду из агрометеорологических применений, в том числе государственные должностные лица, стремящихся обеспечить адекватное планирование производства, поставки продовольствия, доступные цены на продукты питания для потребителей и достаточный сельскохозяйственный доход для фермеров, а также снизить воздействие сельскохозяйственной практики на окружающую среду.

«Пилотная агрометеорологическая сеть является важным элементом для правильного планирования, развития и управления сельскохозяйственной деятельностью в стране. Применяя данные о погоде и климате в целом, фермеры могут принимать надлежащие меры для обеспечения устойчивости управления своими фермерскими хозяйствами, повышения урожайности и производства более качественных урожаев», – сказал представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.

Глубокие знания и тщательный мониторинг погодных условий имеют важное значение для управления планированием и операциями в сельском хозяйстве, такими как подготовка земель, борьба с вредителями и выбор сортов сельскохозяйственных культур, соответствующих местным условиям.

Раннее предупреждение о погодных условиях имеет решающее значение для своевременного информирования о поддержке средств к существованию и программировании устойчивости.

Европейский союз и ФАО работают вместе, чтобы поддержать соответствующие правительственные учреждения путем улучшения сбора, анализа и представления агрометеорологической информации с целью получения потока базовых данных, таких как осадки, температура и скорость ветра по всей стране.