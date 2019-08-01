РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане начались переговоры в астанинском формате

CA-NEWS (KZ) -  13-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) начался в Нур-Султане со встречи российской и иранской делегаций. Основная тема переговоров — завершение формирования Конституционного комитета и ситуация на северо-западе Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Предполагалось, что формирование комитета будет завершено к началу переговоров в Нур-Султане, но, по данным “Ъ”, стороны так и не договорились относительно одного из имен в списке от гражданского общества.

Напомним, что Конституционный комитет должен состоять из 150 человек — по 50 от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Последние полгода ушли на согласование шести имен в списке гражданского общества, которые не устраивали ООН. На последнем этапе переговоров, согласно источникам “Ъ”, возникли проблемы с сирийской оппозицией. Однако, как сообщил накануне приезда в Нур-Султан глава делегации сирийской вооруженной оппозиции Ахмед Тома на своей пресс-конференции в Стамбуле, формирование Конституционного комитета близко к завершению.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Ирана — старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, делегацию Турции — заместитель главы МИДа Седат Онал. Сирийские стороны представлены правительственной делегацией во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари и делегацией вооруженной оппозиции. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не смог приехать в Нур-Султан по состоянию здоровья. Вместо него делегацию ООН возглавил его заместитель Хавла Матар.

Впервые на переговорах присутствуют в качестве наблюдателей делегации Ирака и Ливана. В том же качестве в переговорах традиционно участвует иорданская делегация. В Нур-Султане также присутствуют представителя Красного креста.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Кабмин России обсудит изменения соглашения с Таджикистаном о поставках нефти
  • Глава СГБ Узбекистана провёл переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана
  • В Туркменистане вывели новый сорт помидоров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×