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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане абитуриентка приехала на экзамен на послеоперационной кушетке

CA-NEWS (UZ) -  В городе Андижане абитуриентка приехала на вступительные тесты в вуз на кушетке после операции. Ее доставили на машине скорой помощи, сообщает Kun.uz.

По данным издания, 31 августа абитуриентка сдала экзамены по направлению «Начальное образование и спортивное воспитание».

В этом учебном году в Узбекистане экзамены проходят в две смены.

Всего 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов в режиме онлайн можно на сайте test2019.uz .

Кроме того, с этого года абитуриенты могли подавать документы одновременно в несколько вузов онлайн через портал my.gov.uz или через центры государственных услуг.

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