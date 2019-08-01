Глава таможенной службы Таджикистана прокомментировал действия таможенника, который получил публичный выговор от президента

Хуршед Каримзода

CA-NEWS (TJ) - Начальник таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода на встрече с журналистами 1 августа прокомментировал действия уже бывшего сотрудника таможни Шахбоза Раджабзода, который был уволен из рядов службы после публичного выговора президента страны Эмомали Рахмона, пишет «Avesta».

Хуршед Каримзода сказал журналистам, что поступки, в совершении которых был уличен Шахбоз Раджабзода, стали для него неожиданностью.

«Президент в основном интересовался зарубежными поездками Ш. Раджабзода, который за время своей работы в службе обращался с соответствующими запросами четырежды. Первый раз для лечения свой матери, второй – для своего лечения после ДТП, а две другие его поездки были для меня неожиданностью», – рассказал глава таможенной службы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Ш. Раджабзода за год и семь месяцев своей службы получил звание подполковника, глава таможни отметил, что на службу тот пришел из министерства труда, где возглавлял одно из управлений. Тогда он уже имел звание майора.

В 2018 году показатели деятельности таможенной службы были хорошими, и 370 сотрудников службы поощрили, а 167 из них, в том числе Раджабзода, получили очередные звания, утверждает Хуршед Каримзода.

Напомним, 10 мая текущего года Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой структур допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.

Сюжет с диалогом президента с указанным сотрудником таможни был показан по центральному государственному телеканалу «Точикистон».

Глава государства пригласил таможенника к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, где учился, и, уличив его во лжи, велел уволиться со службы. Он также обвинил служащего таможни в переводе за рубеж крупной суммы денег.

«Такая ситуация с большинством руководителей постов, большинством руководителей терминалов, большинством начальников управлений таможни. Не простые люди. Откуда пополняться бюджету?.. Куда вы смотрите? Уходят сотни миллионов, миллиарды, а вы говорите о невыполнение бюджета. Учитель работает по 10-12 часов, а получает 700 сомони», – сказал президент.

На этой встрече Эмомали Рахмон также поручил работникам финансовой, банковской, налоговой и таможенной сферы устранить недостатки в их работе, главным из которых он назвал коррупцию.