Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь

CA-NEWS (KZ) - Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь, передает Kazakhstan Today. Видео, на котором из подведенной к водоему трубы сливается мутная жидкость, опубликовал пользователь Facebook Бауржан Омаров.

"Видео только что скинули с Алаколя, с того самого пляжа, где я отдыхал в июне. Это посёлок Акши... Рядом с маленькими пансионатами построили элитный отель, откуда забирается вода из озера, а сливается обратно вот такая грязь. Кончился Алаколь!" - написал мужчина.

Напомним, озеро Алаколь (Алматинская область) входит в десятку лучших туристических направлений страны и, наряду с горным кластером региона, имеет потенциал приема 2,5 млн туристов в год.