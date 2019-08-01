РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь

CA-NEWS (KZ) -  Туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь, передает Kazakhstan Today. Видео, на котором из подведенной к водоему трубы сливается мутная жидкость, опубликовал пользователь Facebook Бауржан Омаров.

"Видео только что скинули с Алаколя, с того самого пляжа, где я отдыхал в июне. Это посёлок Акши... Рядом с маленькими пансионатами построили элитный отель, откуда забирается вода из озера, а сливается обратно вот такая грязь. Кончился Алаколь!" - написал мужчина.

Напомним, озеро Алаколь (Алматинская область) входит в десятку лучших туристических направлений страны и, наряду с горным кластером региона, имеет потенциал приема 2,5 млн туристов в год.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Министр обороны США посетит страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • В Мангистау арестовали членов четырёх особо опасных преступных группировок
  • В Ташкенте мужчина пытался провезти почти полкило золота в заднем проходе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×