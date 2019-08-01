В Казахстане разграбили склад в «Хоргосе»

- Казахстан, происшествия
- 15:00, 01 августа 2019
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CA-NEWS (KZ) - Склад в МЦПС «Хоргос» разгромили и разграбили, передает Zakon.kz.
Видео инцидента было опубликовано в Instagram angry_taldyk.
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В записи говорится, что на этот склад доставляют оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары.
«На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа «несунов». Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту сторону заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам потягивается ещё два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку», – сообщает angry_taldyk.
В полиции Алматинской области подтвердили инцидент.
«Факт официально зарегистрирован, по нему принимаются необходимые меры. Полицейские и работники прокуратуры, прибывшие на место происшествия, провели разъяснительную работу, ситуация была урегулирована. Действиям участников будет дана правовая оценка с привлечением к ответственности согласно действующему законодательству», – объяснили в ДП.