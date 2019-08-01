РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Всемирный банк выделит Монголии $100 млн

CA-NEWS (MNG) -  30 июля Совет директоров Всемирного банка утвердил средства финансирования в размере $100 млн для Монголии. Согласно этому решению, эти средства выдаются для достижения целей устойчивого и доступного экономического развития в Монголии, передает Montsame.

В рамках программы «Поддержка системы управления экономикой» на эти средства будут приняты меры по совершенствованию налоговой системы и улучшению бюджетных инвестиций, а также сокращению бюджетных расходов на реализацию проектов с применением госинвестиций и улучшению системы управления специальными фондами, финансируемыми из бюджетных средств.

Центробанк Монголии считает, что приток валюты в $100 млн позитивно повлияет на курс отечественной валюты.

По сообщению ВБ, третий этап финансирования, тесно взаимосвязанного с программой МВФ, будет направлен на увеличение активов коммерческих банков.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Генконсульство Узбекистана в Алматы подтвердило убийство узбекистанца его земляком
  • Территория солнца: Каковы энергетические возможности Таджикистана
  • “АрМИ-2019”-Узбекистан: команды начали подготовку к соревнованиям
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×