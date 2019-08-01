Всемирный банк выделит Монголии $100 млн

CA-NEWS (MNG) - 30 июля Совет директоров Всемирного банка утвердил средства финансирования в размере $100 млн для Монголии. Согласно этому решению, эти средства выдаются для достижения целей устойчивого и доступного экономического развития в Монголии, передает Montsame.

В рамках программы «Поддержка системы управления экономикой» на эти средства будут приняты меры по совершенствованию налоговой системы и улучшению бюджетных инвестиций, а также сокращению бюджетных расходов на реализацию проектов с применением госинвестиций и улучшению системы управления специальными фондами, финансируемыми из бюджетных средств.

Центробанк Монголии считает, что приток валюты в $100 млн позитивно повлияет на курс отечественной валюты.

По сообщению ВБ, третий этап финансирования, тесно взаимосвязанного с программой МВФ, будет направлен на увеличение активов коммерческих банков.