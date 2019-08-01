В Яккабаге, где подожгли заместителя главы района, назначен новый хоким

CA-NEWS (UZ) - Новым главой Яккабагского района Кашкадарьинской области назначен Абдирасул Сафаров, занимавший ранее должность заместителя хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на главу информационной службы Яккабагского района Бозора Азизова.

Бывший глава района Шохмурод Донаев был уволен после того, как местный предприниматель Бахриддин Исомов облил бензином и поджёг заместителя хокима Мансура Туймаевым, который хотел на бульдозере снести новый двухэтажный магазин предпринимателя.

Позже Исомов был арестован, а заместитель хокима Туймаев уволен с должности и в отношении него также возбуждено уголовное дело.