Британские эксперты рекомендуют Ташкенту пересмотреть понятие «журналист»

CA-NEWS (UZ) - Британские эксперты из Международной правозащитной организации, которая содействует защите свободы слова и свободы информации по всему миру “ARTICLE 19”, проанализировали с правовой точки зрения законы Республики Узбекистан «О защите журналистской деятельности» и «О средствах массовой информации».

По сообщению пресс-службы Общенационального движения "Юксалиш", британские эксперты в своих отчетах проанализировали соответствие международным стандартам свободы слова в Узбекистане и разработали соответствующие предложения и рекомендации.

По мнению экспертов, целесообразно прояснить ряд вопросов в Законе Республики Узбекистан «О защите журналистской деятельности». Так, например, по их мнению:

– Узбекистан должен полностью оценить законодательство, касающееся свободы слова, и обеспечить, чтобы законы полностью соответствовали международному праву;

– В законе необходимо пересмотреть понятие «журналист». Журналистика должна быть заменена более функциональным определением и применима к любому физическому или юридическому лицу, которое регулярно или профессионально занимается сбором и распространением информации среди населения;

– В закон необходимо внести поправки, чтобы гарантировать, что каждый (журналист и не журналист) имеет право искать и получать доступ к информации. Любые ограничения доступа к информации должны соответствовать международным стандартам. Узбекистан должен принять всеобъемлющий закон о доступе к информации;

– Система правосудия в Узбекистане должна стать полностью независимой и защищать все права человека в стране. Необходимо обеспечить, чтобы все законы соответствовали международным стандартам свободы слова и прав человека. Эти правила должны быть частью внутреннего законодательства.

Кроме того, эксперты “ARTICLE 19” считают, что Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой информации» должен быть отменен или радикально пересмотрен.

По мнению международных экспертов, в законе о СМИ должно быть четко указано, что основная задача СМИ - публиковать новости и выступать в качестве общественного контроля над правительством.