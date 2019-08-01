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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана в августе посетит Ховалингский район

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Ховалингский район Хатлонской области. Он пройдёт в первой декаде августа, сообщает информагентство «Avesta».

Как сообщил изданию источник в госадминистрации района Ховалинг, в рамках данного визита состоится открытие 30 объектов народного хозяйства.

По словам источника, в частности, планируется открыть больницы, гостиницы, школы, спортивные объекты, амфитеатр, парк культуры и отдыха.

«Ожидается, что глава государства посетит реконструированный музей в кишлаке Дараи Мухтор, созданный в честь героя таджикского народа Восе», – рассказал источник.

По его словам, всего на территории Ховалинга в годы развития села и народных ремесел планируется открытие 320 объектов.

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