По туркменскому ТВ показали, как члены правительства проводят свой отпуск (видео)

CA-NEWS (TM) - 28 июля туркменское государственное телевидение показало репортаж о том, как руководство страны, в том числе вице-премьеры и председатель Меджлиса проводят свой отдых в национальной туристической зоне «Аваза», выполняют физические упражнения.

Но в этот раз в коллективном занятии спортом не участвовал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который, как было объявлено ранее, также находится в отпуске, передает Азатлык.

Президент Туркменистана Гурбагулы Бердымухамедов 8 дней отсутствует в информационном поле страны.

Последний раз репортаж с участием главы государства, после его 9-дневного отсутствия, был показан 24 июля. Тогда госинформагентство ТДХ сообщило, что несмотря на отпуск, который начался 15 июля, глава государства «демонстрирует неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время».

Отметим, что во время прошлого летнего отдыха, ТДХ детально описывало, чем занимается глава государства в отпуске, однако в этом году почти никакой информации о деятельности президента нет, пишет Хроники Туркменистана.