Глава КТЖ обратился к генпрокурору с просьбой ужесточить наказание проводникам, обвиняемым в изнасиловании

Сауат Мынбаев

CA-NEWS (KZ) - Председатель правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Сауат Мынбаев и сотрудники предприятия обратились к генпрокурору РК с просьбой ужесточить наказание бывшим проводникам, изнасиловавшим пассажирку в поезде, передает «Казинформ».

Сауат Мынбаев направил письмо генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову.

«Руководство и сотрудники АО «НК «КТЖ» решительно осуждают действия бывших проводников Умбеталиева Жетеса и Курманиязова Колканата, совершивших 26 сентября 2018 года насильственные действия по отношению к пассажирке поезда», – говорится в письме, опубликованном в социальных сетях.

В связи этим в компании попросили принять меры по назначению наказания проводникам, соразмерному тяжести совершенного ими преступления.

Добавим, что в Генпрокуратуре и «КТЖ» подтвердили подлинность данного письма.

Напомним, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование.

Как стало известно, сначала над ней надругался один проводник, позже – второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

26 июля в Костанае вынесли приговор двум бывшим проводникам поезда «Тулпар-Тальго», подозреваемым в групповом изнасиловании. Их приговорили к 2,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.