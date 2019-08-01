Исследования показали, что Чёрное море более загрязненное, чем Средиземное

CA-NEWS (CA) - Количество морского мусора в Черном море вдвое больше, чем в Средиземном, а концентрация веществ-загрязнителей и вовсе превышает норму. Таковы результаты исследований, проведенных в рамках проекта «Улучшение экологического мониторинга Черного моря», передает служба новостей ООН.



29 июля в Одессе на пресс-конференции представили результаты совместного проекта ЕС/Программы развития ООН «Улучшение экологического мониторинга Черного моря», который осуществлялся при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Исследование проводилось в открытом море и в прибережных водах Украины, России и Грузии на протяжении 2017-2019 гг в рамках проекта EMBLAS-ІІ.

Согласно полученным данным, 83% морского мусора в Черном море - пластик, а именно: бутылки, пластиковые упаковки и пакеты. Концентрация некоторых вредных химических веществ, которые представляют угрозу для жизни человека и морской фауны, превышают допустимые нормы токсичности. Также увеличивается количество инвазивных, «неродных» и вредных для Черного моря видов флоры и фауны.

Стоит отметить, что также обнаружены и позитивные изменения: например, улучшилось состояние самой большой в мире колонии красных водорослей. В Черном море также обнаружили ДНК европейского осетра, который считался исчезнувшим.

«Полученные результаты исследования станут основой для разработки стратегии по улучшению состояния Черного моря, а так же для понимания существующих рисков и угроз морским экосистемам»,- отметил Ярослав Слободник, руководитель группы экспертов проекта.