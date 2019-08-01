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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков

CA-NEWS (UZ) -  Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает БЕЛТА.

"Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, президент Шавкат Миризёев находится с двухдневным рабочим визитом в Беларуси. Визит начался 31 августа.

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