Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков

CA-NEWS (UZ) - Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает БЕЛТА.

"Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, президент Шавкат Миризёев находится с двухдневным рабочим визитом в Беларуси. Визит начался 31 августа.