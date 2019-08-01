Таджикистан и Иран будут наращивать финансовое и инвестиционное сотрудничество

CA-NEWS (TJ) - 31 июля в Тегеране состоялась встреча посла Таджикистана Низомиддина Зохиди с министром экономики и финансов Ирана Фархадом Дижписандом, сообщает пресс-служба МИД РТ.



Стороны отметили необходимость использования имеющегося потенциала в деле развития и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в таких сферах, как экономика и торговля, финансы и инвестиции. Было таже отмечено значение совершенствования договорно-правовой базы двусторонных отношений в банковской, инвестиционной, страховой и таможенной областях.

Стороны также рассмотрели конкретные вопросы взаимодействия экономических и финансовых структур двух стран. В завершении встречи иранская сторона пригласила руководителей соответствующих министерств Таджикистана в Тегеран и выразила уверенность в том, что эти визиты будут содействовать укреплению торгово- экономических и финансовых отношений между двумя странами.