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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Иран будут наращивать финансовое и инвестиционное сотрудничество

CA-NEWS (TJ) -  31 июля в Тегеране состоялась встреча посла Таджикистана Низомиддина Зохиди с министром экономики и финансов Ирана Фархадом Дижписандом, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Стороны отметили необходимость использования имеющегося потенциала в деле развития и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в таких сферах, как экономика и торговля, финансы и инвестиции. Было таже отмечено значение совершенствования договорно-правовой базы двусторонных отношений в банковской, инвестиционной, страховой и таможенной областях.

Стороны также рассмотрели конкретные вопросы взаимодействия экономических и финансовых структур двух стран. В завершении встречи иранская сторона пригласила руководителей соответствующих министерств Таджикистана в Тегеран и выразила уверенность в том, что эти визиты будут содействовать укреплению торгово- экономических и финансовых отношений между двумя странами.

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