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  1 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации

CA-NEWS (UZ) -  Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух государств Владимир Дворник и Элёр Ганиев, передает БЕЛТА.

Стороны также заключили межправительственные соглашения о межрегиональном сотрудничестве, о взаимном поощрении и защите инвестиций, о взаимном признании документов об образовании и обучении.

В числе документов, подписанных в Минске, соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами обеих стран. Беларусь и Узбекистан договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды, в области средств массовой информации, издательской, полиграфической деятельности, в сфере науки и технологий, информационно-коммуникационных технологий.

Министерства обороны подписали соглашение о взаимной передаче секретной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества, государственные таможенные комитеты - протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Создание совместного Делового совета предусмотрено соглашением между торгово-промышленными палатами Беларуси и Узбекистана.-0-

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