В Московской области удерживались в рабстве 18 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Полиция Московской области задержала лиц, подозреваемых в удерживании в рабстве 18 граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело и ведется следствие, сообщает МИД Узбекистана.

«Посольство взяло ситуацию на контроль и занимается решением консульско-правовых вопросов, в том числе оформлением сертификатов на возвращение на родину для пострадавших соотечественников», — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления РФ, в июне 2019 года подозреваемый под предлогом осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, обманным путем, введя в заблуждение относительно своих реальных намерений, привез из Республики Узбекистан мужчин в Серпуховской район Московской области, пообещав им выплатить заработную плату в размере не менее 250 долларов США за 15 дней работы.

По приезду подозреваемая под предлогом оформления временной регистрации и патента на осуществление трудовой деятельности, забрала у потерпевших все документы и спрятала в неустановленном месте, создав тем самым им такие условия, при которых мужчины не могли отказаться от выполнения работ.

В результате граждане Республики Узбекистан, отработав месяц на сельскохозяйственных полях Серпуховского района не получили обещанные денежные средства и лишились своих документов, удостоверяющих личность.

Четверым гражданам удалось обратиться в правоохранительные органы, после чего следователем СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области произошло задержание подозреваемых.

В настоящее время подозреваемые допрашиваются, устанавливается точное количество потерпевших. Запланировано проведение очных ставок и дополнительного осмотра места. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.