Мировые цены на продукты питания в июле снизились - ФАО

CA-NEWS (UZ) - В июле мировые цены на продовольственные товары снизились незначительно, что обусловлено снижением цен на некоторые зерновые, молочные продукты и сахар, что более чем компенсировало рост цен на мясо и растительные масла. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАО, распространённом 1 августа.



Индекс продовольственных цен ФАО - показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров - составил 170,9 пункта в июле 2019 года, опустившись на 1,1 процента ниже своего июньского значения, но он все еще находится на уровне на 2,3 процента выше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 2,7 процента по сравнению с июнем, но находится на уровне на 4,1 процента выше своего значения в июле прошлого года. Общее снижение индекса было обусловлено снижением цен на пшеницу и кукурузу под воздействием, в частности, обильного экспортного предложения. Индекс цен на рис, напротив, отметился стабильностью уже пятый месяц подряд на фоне умеренной активности рынка.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос в июле на 0,8 процента, что было обусловлено повышением цен на соевое и подсолнечное масло, которое компенсировало дальнейшее падение цен на пальмовое масло. Падение цен на последнее произошло в результате продолжающегося сезонного роста сельскохозяйственного производства в Юго-Восточной Азии в сочетании с вялым глобальным спросом на импорт.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,6% по сравнению с немного пересмотренным его значением за июнь, зарегистрировав рост уже шестой месяц подряд.

Цены на баранину и говядину продолжали расти в июле, чему способствовал высокий спрос на импорт из Азии и ослабление поставок из Океании вследствие сезонного спада. С другой стороны, цены на свинину немного снизились после четырех месяцев непрерывного роста, отражая рост экспортного предложения из Бразилии и Соединенных Штатов.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО снизился на 2,9 процента по сравнению с июнем, что является вторым месячным снижением подряд, вызванным падением котировок сливочного масла, сыра и цельного сухого молока.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,6 процента по сравнению с июнем 2019 года, что связано с ожидающимся высоким урожаем сахарного тростника в Индии - крупнейшем производителе сахара в мире. Сдерживающее воздействие на темпы падения цен оказал рост курса бразильского реала к доллару США, поскольку укрепление бразильской национальной валюты обычно сопровождается сокращением объема экспорта сахара из Бразилии, которая является крупнейшим экспортером сахара в мире.