Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 2 августа
- Кыргызстан, погода
- 9:08, 02 августа 2019
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CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 2 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары (Туркменистан) +43.
Самая низкая температура: на севере Казахстана +16 в Костанае.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 11 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.
Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии 1 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: