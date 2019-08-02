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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предоставит Кыргызстану $100 млн кредита, - Минэкономики КР

CA-NEWS (UZ) -  «Узбекистан предоставит Кыргызстану $100 млн кредитных средств, условия предоставления будем сегодня рассматривать», - журналистам рассказал министр экономики Санжар Муканбетов.

По его словам, президенты обеих стран еще осенью договорились об открытии этой кредитной линии, передает Tazabek.

Кредит будет предоставлен предпринимателям Кыргызстана, контрбанком будет «Айыл банк».

«Мы предлагаем эти средства выдавать для предпринимателей, которые заняты переработкой шерсти и шкур», - рассказал он.

Как сказал он, на сегодня стоит задача увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

«За 5 месяцев товарооборот между странами составляет 130-140 млн долларов, за 2018 год было примерно 340 млн долларов. На сегодня импорт больше экспорта, в основном импортируются овощи и фрукты, экспорт - уголь и цемент», - добавил он.

Также будет рассмотрен вопрос поставки цемента в РУз, сказал он.

«На сегодня экспорт цемента осуществляется в льготный режиме,1 октября этот режим будет снят. Мы будем договариваться о том, чтобы сохранить этот льготный режим», - добавил министр КР.

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