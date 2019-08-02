В чем интерес США и Китая в Монголии?

CA-NEWS (MNG) - Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой 31 июля. Bloomberg News 30 июля сообщил, что высокопоставленный американский чиновник заявил, что два лидера планируют обсудить пакт о свободной торговле между двумя странами и инвестиции США в монгольские месторождения полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы.

Это напоминает людям, что Китай оставил свои возможности для использования редкоземельных элементов в качестве оружия в торговой войне, начатой США против Китая. Теперь, поворачиваются ли США к Монголии, чтобы преодолеть тупик в отношении редкоземельных минералов?

Китай никогда не вмешивался в сотрудничество США и Монголии. Это не соответствует китайской дипломатической теории. Но США хотят заблокировать развитие высоких технологий в Китае и все же обращаются к соседним с Китаем странам в поисках ресурсов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции. Вашингтон должен думать более тщательно пишет госиздание – сайт Globaltimes.

Соединенным Штатам не представляется реалистичным создать редкоземельный альянс против Китая. Во-первых, если Монголия действительно планирует добывать редкоземельные элементы, стране понадобится помощь китайских технических и профессиональных кадров. Во-вторых, Китай лидирует в мире по добыче полезных ископаемых. Но поскольку администрация Трампа рассматривает Китай как соперника, США трудно привязать соседние страны Китая к противодействию Китаю в устройствах и технологиях добычи полезных ископаемых.

Китай предлагает Монголии финансовую и другую помощь, а Китай является важнейшим торговым партнером Монголии. Китай также проводит политику, которая поможет Монголии развиваться, и Китай технологически способен на это. Предложенная Китаем инициатива «Пояс и Путь» также имеет важное значение для содействия росту Монголии.

Если Монголия хочет добывать редкоземельные элементы, ей понадобятся китайские устройства и технологии, а также поддержка Китая в строительстве инфраструктуры страны, включая железные дороги и электричество. Кроме того, даже если Монголия успешно добывает редкоземельных элементов как страна, не имеющая выхода к морю, ей понадобятся автомагистрали или железные дороги для перевозки редкоземельных элементов за пределы страны. Китай работает над соединением Монголии с Тихим океаном.

Политика США в отношении Китая демонстрирует тенденцию к крайности. США продвигают всестороннее отделение от Китая. Вашингтон надеется связать и манипулировать странами Азиатско-Тихоокеанского региона для удовлетворения своих потребностей. Но страны АТР не являются марионетками. Экономическое развитие этих стран в некоторой степени связано с экономикой Китая, и развитие Китая не превратит их в пешки Вашингтона.

Вашингтон должен понимать, что Китай не против развития отношений США с соседними с Китаем странами, если такие отношения выгодны региональному сотрудничеству и совместному развитию, а не нацелены на Китай. Если США хотят осадить Китай в регионе, они также не могут извлечь выгоду из этого региона, потому что они никогда не смогут отстранить Китай от развития Азиатско-Тихоокеанского региона, предупредил госиздание – сайт Globaltimes.

Развитие Китая прилегающих территорий обеспечило фундаментальную силу для развития соседних стран. Вашингтон должен понимать, что простая подготовка некоторых военнослужащих или оказание военной помощи не может способствовать развитию соседних с Китаем стран. Китай помог инфраструктуре этих стран, включая электростанции, железные дороги и автомагистрали, и они обслуживают не только китайские компании. Инфраструктура также помогает инвестициям, логистике и электричеству в регионе США и других стран. Китай подал пример для США, продолжало издание.

А некоторые эксперты считают, что монгольская дипломатия умело играет на интересах двух крупнейших финансов и власти мира.