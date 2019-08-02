РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Баттулга попросил Трампа позвонить Путину и предложить помощь в тушении пожара на Сибири

CA-NEWS (MNG) -  Во время встречи с Дональдом Трампом президент Монголии Халтмагийн Баттулга опросил его позвонить Владимиру Путину из-за ситуации в Сибири, пишут монгольские СМИ.

Об этом также в своем Twitter подтверждает Асасёрю Акинора Дагвадорж бывший профессиональный сумоист, который входит в состав делегации, отправившейся в США с президентом.

Затем стало известно, что Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожара в Сибири.

Лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края начались около трех недель назад. Режим ЧС введен на территории обоих регионов.

Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

Общая площадь горящего леса в Сибири выросла до 1,7 млн гектаров.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков
  • В госмагазинах Ашхабада продают заплесневелую муку
  • В Казахстане с 2020 года планируют объединить налоги на имущество и землю
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×