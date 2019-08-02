Баттулга попросил Трампа позвонить Путину и предложить помощь в тушении пожара на Сибири

CA-NEWS (MNG) - Во время встречи с Дональдом Трампом президент Монголии Халтмагийн Баттулга опросил его позвонить Владимиру Путину из-за ситуации в Сибири, пишут монгольские СМИ.

Об этом также в своем Twitter подтверждает Асасёрю Акинора Дагвадорж бывший профессиональный сумоист, который входит в состав делегации, отправившейся в США с президентом.

Затем стало известно, что Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожара в Сибири.

Лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края начались около трех недель назад. Режим ЧС введен на территории обоих регионов.



Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.



Общая площадь горящего леса в Сибири выросла до 1,7 млн гектаров.