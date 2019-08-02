В Узбекистане «Автотест» прекращает деятельность по подготовке водителей юридических лиц

CA-NEWS (UZ) - ООО «Автотест» прекращает деятельность по подготовке водителей юридических лиц. Об этом 1 августа сообщается на сайте компании.

В своем сообщении команда «Автотеста» заявляет, что их главная цель — не зарабатывание денег и что до настоящего времени они «не получали прибыль».

«Все заработанные нами средства шли только на развитие — открытие новых современных автошкол, внедрение новых технологий и программ в обучение. Все наши силы и труд были направлены на достижение главной идеи — понизить смертность на дорогах, обеспечить порядок и внести свой посильный вклад в развитие сферы», - отмечается в сообщении компании.

«Автотест» — это наше детище. Мы вложили свою душу и сердце в его становление и развитие. За прошедший год нас не ругал только ленивый. Были случаи, когда на дорогах нам преграждали путь и всячески насмехались над нами. Теперь мы не допустим подобного отношения. Не принимайте принимаемое нами решение за проявление трусости или боязнь», - отмечает компания.

«Дорогие соотечественники! Мы, команда «Автотеста», выражая вам искреннюю благодарность, хотим сообщить следующее: мы прекращаем свою деятельность по подготовке водителей юридических лиц. Конечно, для оформления и исполнения всех договорённых обязательств требуется некоторое время. Мы устали от клеветы», - заключили в компании.

Сообщается, что теперь компания будет заниматься только подготовкой водителей, созданием учебных методик и пособий.

До этого объявления Антимонопольный комитет Узбекистана в своём Telegram-канале признал отсутствие конкурентов у «Автотеста», заявив, что она является единственной компанией, имеющей лицензию на предоставление услуг по повышению квалификации водителей автомобилей, принадлежащих юридическим лицам.

Комитет напомнил, что «Avtotest» и его подведомственные организации утратили отдельное право на предоставление услуг по повышению квалификации водителей, управляющих автотранспортными средствами принадлежащими юридическим лицам.

Согласно сообщению, лица (водители) управляющие автотранспортными средствами принадлежащими юридическим лицам имеют право повышать свою квалификацию в любом образовательном учреждении имеющем соответствующую лицензию.

Однако, как отметило ведомство, выяснилось, что «на сегодняшний день, единственной организацией, имеющей лицензию на предоставление услуг по повышению квалификации водителей автотранспортных средств принадлежащих юридическим лицам, является ООО «Avtotest Report» и его подведомственные организации».

Антимонопольный комитет заявил также, что в настоящий момент изучается вопрос о включении компании в список монополистов.

Напомним, основателем Avtotest является руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов. Ранее Алламжонов возглавлял пресс-службу Шавката Мирзиёева.