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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В горах Таджикистана погиб российский альпинист

CA-NEWS (TJ) -  В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Дроздов погиб в результате обвала участка рельефа во время восхождения на вершину Бодхон по маршруту Житенева 6А, говорится в сообщении. После несчастного случая двое альпинистов, которые участвовали в восхождении вместе с погибшим, доставили его тело в Душанбе.

Василий Дроздов родился в городе Северодвинске, он был членом Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области и обладателем почетного звания «Снежный барс», говорится в сообщении.

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