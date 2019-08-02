В Самарканде 82-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней девочки

CA-NEWS (UZ) - 82-летний житель одного из кишлаков в Кушрабадском районе Самаркандской области подозревается в изнасиловании ученицы второго класса, передает centralasian.org.

По словам сотрудника правоохранительных органов Самаркандской области, изнасилование 9-летней девочки произошло днем 25 июля в одном из горных кишлаков области.

– 82-летний, ранее не судимый Р.О., имеющий положительную характеристику из махалли, 25 июля поехал в свой частный дом в горном селе, чтобы полить огород. Приехав в свой дом, он решил без каких-либо причин зайти в дом 38-летнего О.Б., проживавшего по соседству. В это время в доме соседа находилась его 9-летняя дочь М.Б. Пожилой мужчина, воспользовавшись тем, что девочка находится в доме одна, изнасиловал ее. После того, как девочка потеряла сознание, Р.О. сбежал с места преступления, – сообщил сотрудник областного УВД, попросивший не разглашать его имени.

Он добавил, что позже потерпевшей девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый в ее изнасиловании 82-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 118 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана.

Как сообщил один из врачей больницы, куда после изнасилования была доставлена 9-летняя девочка, «гинекологи осмотрели М.Б., и после краткосрочного лечения, разрешили ей выписаться домой»​.

Тетя изнасилованной 9-летней девочки, работающая учительницей родного языка в школе, где учится ее племянница, пожаловалась на то, что после допроса в отделении милиции следователи отпустили домой подозреваемого в изнасиловании ребенка пожилого мужчину.

– Они допросили и отпустили домой до суда этого 82-летнего старика, который изнасиловал девочку, совсем недавно закончившую второй класс! Как это возможно?! Я, как родственница и обычная учительница, против того, чтобы этот человек находился на свободе до начала суда!, – жалуется М.Х., являющаяся родной тетей изнасилованной девочки.

В РОВД Кушрабадского района пояснили, что «подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки был отпущен домой под расписку о невыезде». Сотрудник районной милиции добавил, что за 82-летнего мужчину заручилась махалля, в которой он проживает. ​"Да, мы действительно отпустили его домой. Не будем же держать под арестом 82-летнего старика! Мы взяли у него расписку о невыезде из района. Кроме того, за него заручилась махалля. Главное, чтобы он явился в суд. У него больше нет желания совершать подобные шалости", – сказал сотрудник районной милиции.

Как говорит тетя изнасилованной 9-летней М.Б., в настоящее время на родителей девочки оказывается давление с целью «замять» это дело.

– Отец девочки Х.О. очень простой парень. Он никогда никому не делал ничего плохого. Он хотел обратиться с жалобой в прокуратуру, но ему начали угрожать богатенькие сыновья этого старика. После этого он передумал обращаться в надзорный орган. А сейчас идет давление на мать девочки. Однако мы, родственники и учителя находимся в гневе из-за того, что маленькая девочка оказалась жертвой изнасилования. Мы будем требовать, чтобы виновного судили и наказали, – сказала собеседница.

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