Проект «Монголы мира» объединяет монголов со всего мира

Мөнхчулууны Зоригт

CA-NEWS (MNG) - Инициатор и бывший министр транспорта Монголии Мөнхчулууны Зоригт, закончив политическую карьеру, начал уникальный проект «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» (The Mongols of the World - Монголы мира).

Цель проекта - в первую очередь охватить более 400 сомонов и населенных пунктов в 21 аймаке Монголии, а затем и все 10 с лишним миллионов монголов во всем мире.

Пока команда проекта в течение двух лет преодолела более 86 тысяч километров дорог по стране. А также посетила и Бурятию, Туву, Внутреннюю Монголию и Японию.

Монголы живут, работают и учатся по всему миру. А также и некоторые другие монгольские народности живут в России, Китае, Казахстане и Кыргызстане. По последним данным, опубликованным в сборнике лингвиста, профессора Н.Нансалмаа, для 10 млн. 450 тыс. человек родным языком является монгольский: 3 миллиона 250 тысяч в самой Монголии, 647 тысяч в России и более 6 миллионов в Китае.

Что это за проект и зачем он? И с чего все начиналось?

По словам М. Зоригта, кочевой образ жизни уходит в прошлое на наших глазах. Мы очень быстро развиваемся, урбанизуемся, при этом некоторые монгольские традиции и обычаи затухают, а то и исчезают. Еще Мёнхчулууны Зоригт любит фотографировать – с раннего детства любовь к фотоискусству привил ему отец.

Сама идея проекта пришла ему, когда после ухода из большой политики он путешествовал по Южной Корее на велосипеде.

Размеры территорий Южной Кореи и аймака Хубсугул однинаковы. Однако в первом случае в этом пространстве проживают более 58 миллионов человек, во втором - всего 130 тысяч. Тогда ему подумалось – «Эх, как же нас мало!...». И еще – раз мы можем кататься по чужбине на велосипеде, почему бы нам не путешествовать по всей своей стране. Так и возникла идея проекта #БиднийЦөөхөнМонголчууд» (The Mongols of the World - Монголы мира)-(в буквальном переводе: “Наши немногие монголы”).

Как отметил М.Зоригт, нам пора задуматься о том, как нас мало в этом мире. Пора бы нам объединиться и по духу и этически. Особенно и для начала – в самой Монголии. У нас слишком много политических партий и слишком много разногласий. Нам стоит жить в единстве. Нам очень дорога каждая жизнь, каждый человек и каждая семья. Именно потому, что нас слишком мало. Вот в чем суть проекта.

Большинство проектов так или иначе были связаны с детьми. И этот проект в этом смысле – не исключение. В центре внимания - всегда будут дети. Огромная коллекция фото-работ проекта связана с детьми. Дети - наше будущее и будущее монголов.

Три года назад при участии проекта был снят художественный фильм «Шүүдэр дундуур» («Через росу» или «Сквозь росу») студии UB film.

Его особенность в том, что идею создателям, по их собственному признанию, подсказала картина известного художника Г.Одона, «Ажлын дараа». Сравните картину с официальным постером фильма «Шүүдэр дундуур» выше.

Монгольский художник Г.Одон написал свою «Ажлын дараа» («После работы») в 1959 году, за что получил государственную премию, а в 1975 году – звание Народного художника. Согласно преданию, замысел этой картины пришел художнику в 1948 году, когда еще школьником Г.Одон во время летних каникул трудился на заготовке сена.

Монгольские кинематографисты превратили известное полотно в полнометражный фильм. В одной картине они увидели историю, которую воплотили на экране. Так и родился фильм “Через росу”. Он расскажет не только идею, породившую работу, но и любовь, родину и самое главное - в фильме отражена идея малочисленности монголов и особенной важности для нас каждого человека.

«Шүүдэр дундуур» – это фильм о жизни одной маленькой бригады сенозаготовителей и буднях обычного монгольского села в Монголии. В центре сюжета – любовная история.

Молодой парень Болд, только что демобилизовавшийся из армии, работает на заготовке сена. Однажды к бригаде присоединяется красавица бурят-монголка. Так начинается этот фильм.

Реализуемым Зоригтом проект «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» теперь получил возможность поднять уровень своей работы до официального телеканала.

Открытие телеканала позволило проекту «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» стартовать официально, и программа его реализации рассчитана на десять лет. Также планируется расширение деятельности проекта до открытия информационного сайта и каналов в социальных сетях.

Все эти работы – исследования, фото, видео и аудиоматериалы станут бесценными документами истории, антропологии, и воспоминаниями о облике современной Монголии.

Сегодня этот проект стал для нас дверью – с вывеской “Мы монголы”.

Монгольские народы или просто Монголы — группа близкородственных народов, говорящих на монгольских языках, и тесно связанных общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.

Они населяют север КНР, Монголию и регионы Российской Федерации — республики Бурятию и Калмыкию, а также Иркутскую область и Забайкальский край.

К монгольским народам относят себя около 10 миллионов человек. Из них 3 млн — в Монголии, 4 млн — в автономном районе Внутренняя Монголия, до 3 млн — в Ляонине, Ганьсу, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.