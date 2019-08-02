В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно получать паспорт и выезжать за границу

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, уравнивающих права достигших 21 года женщин и мужчин, сообщает газета Saudi Gazette.

Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, "сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого женщинам приходилось получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.

Кроме того, женщина получила право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.

В последние годы власти Саудовской Аравии вносят изменения в законодательство, которое касается прав женщин. В 2018 году гражданки королевства получили право водить автомобиль, а в феврале этого года женщина впервые в истории королевства заняла высокую дипломатическую должность — принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд стала послом Саудовской Аравии в США.

В последние годы власти Саудовской Аравии вносят изменения в законодательство, которое касается прав женщин. В 2018 году гражданки королевства получили право водить автомобиль, а в феврале этого года женщина впервые в истории королевства заняла высокую дипломатическую должность — принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд стала послом Саудовской Аравии в США.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d439b359a7947cbb0a7b9dd