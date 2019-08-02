5 граждан Кыргызстана погибли в ДТП в Казахстане, еще 3 в тяжелом состоянии

CA-NEWS (KZ) - 1 августа в Кармакшинском районе Кызылординской области было зарегистрировано крупное ДТП. На трассе Западная Европа - Западный Китай столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Авария произошла возле комплекса "Оазис", передает Tengrinews.kz.

За рулем грузового автомобиля, по информации полиции, был гражданин Казахстана, все 8 пассажиров, находившиеся в легковом авто – граждане Кыргызстана. 5 из них погибли, еще 3 в крайне тяжелом состоянии. Водитель грузового автомобиля, гражданин Казахстана, не пострадал.

По информации Кызылординского областного департамента полиции, грузовая машина ехала из Туркестана. Сейчас по данному факту возбуждено дело по статье 345, пункту 4. Следственные мероприятия уже начались.

"На сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении водителя КамАЗа. По предварительным данным, он нарушил ПДД, то есть не уступил дорогу водителю легковушки. Если его вина будет доказана, то он может лишиться свободы на срок от пяти до десяти лет. Ведется досудебное расследование", - прокомментировал и. о. начальника следственного управления ДП Кызылординской области Амиржан Утегенов.

На месте происшествия работали три бригады врачей скорой помощи. На данный момент в больницу Кармакшинского района направлены необходимые специалисты.

"К сожалению, спасти одного пострадавшего не удалось. Врачи были доставлены санавиацией. Сейчас в районной больнице работают травматологи, нейрохирурги, реаниматологи. Состояние пациентов находится под контролем. Проблем с медикаментами нет", - отметил заместитель руководителя Управления здравоохранения Кызылординской области Олжас Искаков.