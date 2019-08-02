Мирзиёев и Лукашенко посетили выставку "Сделано в Узбекистане"

CA-NEWS (UZ) - Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев 1 августа посетили выставку национальной продукции "Сделано в Узбекистане", передает Белта.

Лидеры двух государств после переговоров в узком и расширенном форматах, церемонии подписания международных документов, совместного заявления для прессы и посадки дерева в Аллее почетных гостей направились познакомиться с представленной на экспозиции продукцией.

Лукашенко ознакомился с представленными экспозициями, а Мирзиёев рассказал ему о продукции, которую привезли на выставку около 80 предприятий из Узбекистана.

Выставка "Сделано в Узбекистане" проходит с 29 июля по 2 августа в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Минск. В 15 тематических разделах выставки и 10 региональных экспозициях участвуют 80 предприятий. Тематика выставки охватывает машиностроение, нефтегазовую, химическую, горнодобывающую, электротехническую, фармацевтическую, строительную, текстильную, кожевенно-обувную, информационную отрасли, пищевую промышленность, сельское хозяйство и виноделие, туризм.

На открытой площадке представлены 12 единиц техники производства Узбекистана: легковые и грузовые автомобили, городской автобус, седельные тягачи и полуприцепы.