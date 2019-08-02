Шавкат Мирзиёев пригласил ведущие инновационные компании Беларуси в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении премьер-министра Беларуси Сергея Румаса 1 августа ознакомился с деятельностью Парка высоких технологий «Беларусь».

Парк был создан в 2005 году в целях формирования благоприятных условий для развития информационно-коммуникационных технологий и повышения за счет этого конкурентоспособности экономики страны. В 2014 году парку был предоставлен ряд льгот, были расширены направления его деятельности.

Вниманию Президента Шавката Мирзиёева представлена информация о созданных в парке инновационных решениях и разработках для применения в банковско-финансовом секторе, медицине, сельском хозяйстве, экологии и других сферах.

Глава государства предложил организовать в Узбекистане презентацию возможностей резидентов технопарка. Даны рекомендации по укреплению технологического партнерства, расширению сотрудничества в области подготовки кадров и обмена накопленным опытом.

На этом официальный визит президента Республики Узбекистан в Республику Беларусь завершился.